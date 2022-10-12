Yalova Makine OSB, UNDP’nin pilot OSB’leri arasına girdi

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) teknoloji geliştirme ve yenilikçiliği yaygınlaştırma hedefiyle yola çıkan Yenilik Merkezleri'ne, Yalova Makine İhtisas OSB ile Yalova da ekleniyor. Yalova Yenilik Merkezi'nin (YM) kurulumu için hazırlanan iş birliği protokolü, tüm paydaşların yer aldığı törenle imzalandı. Bu çalışmalarla Yalova Makine İhtisas OSB'nin yenilikçi birer yapıya dönüştürülmesi, OSB'lerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bünyelerindeki firmalarının başta Ar-Ge ve yenilik olmak üzere üretim, pazarlama ve yönetsel kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Üretim tesislerindeki israfların minimize edilmesi ve mevcut personelin daha verimli kullanılması, proseslerde yapılan iyileştirmeler ile işletmelerin üretim tesislerinden alacakları verimlerin arttırılmasının sağlanacağını belirten Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Türkiye'ye örnek bir rol model olarak bu yıl ve devamlarında sanayi kuruluşlarına ve meslek liselerine ışık olacağını umuyoruz. Üç yüzün üzerinde organize sanayi bölgesi var zaten. Biz bir değer üretmeyeceksek, farklılığımızı gösteremeyeceksek organize sanayi bölgesi olmamıza gerek yok diye düşünüyoruz. Bu yüzden yeni bir değer oluşturmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede üniversitemiz ile kol kola verdik. Hem teknik kampüsün hem de Teknopark'ın dünyanın medeni coğrafyalarındaki gibi organize sanayi bölgemizde olması noktasında mutabakata vardık" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ 4 PİLOT OSB'DEN BİRİYİZ"

UNDP raporunun kitapçık olarak da yayınlandığını dile getiren Başkan Direnç Özdemir, "Beyaz ve mavi yaka eğitimleriyle dış ticaret istihbarat hizmetleriyle yeni AR-GE merkezlerine öncülük etmesiyle, dijitalleşme ve yenilik temelli rekabet gücünü artırmaya yönelik mentörlük hizmetleriyle Yenilik Merkezimiz en kısa zamanda hizmetinizde." dedi.

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) teknoloji geliştirme ve yenilikçiliği yaygınlaştırma hedefiyle yola çıkıldığını belirten Direnç Özdemir, "Yenilik Merkezleri'ne Yalova Makine İhtisas OSB ile Yalova da eklendi. Yalova Yenilik Merkezlerin (YM) kurulumu için hazırlanan iş birliği protokolünü, tüm paydaşların yer aldığı törenle imzaladık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı desteğiyle OSB'lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında sanayide Ar-Ge ve yenilik odaklı rekabetçiliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Henüz kurulum aşamasında olmasına rağmen Yalova Makine OSB'mizin 4 pilot uygulamadan biri olması oldukça dikkat çekiyor" dedi.