Yapay zekâ ciroyu %20 artırıyor

Sigorta sektörü, teknolojik gelişmelerin etkisiyle önemli değişikliklere uğradı. Yapay zekâ teknolojileri sigorta süreçlerine iyiden iyiye girdi ve bir çok alanda kullanılıyor. Dünya çapındaki sigorta şirketleri, gelirlerini yüzde 20'ye kadar artırabilecek ve maliyetlerini yüzde 15'e kadar azaltabilecek şekillerde yapay zekâdan yararlanmak için yatırımlar yapıyor. McKinsey Global Institute, üretken yapay zekânın çeşitli endüstrilerde küresel olarak yıllık 2.6 trilyon dolardan 4.4 trilyon dolara kadar değer katabileceğini öngördü. Bankacılık sektörü yıllık 200 milyar dolardan 340 milyar dolara kadar bir fayda yaratabiliyor. Bain & Company'ye göre ise sigorta sektörü için bu rakam 50 milyar dolar düzeyinde.Sigortacılar için üretken yapay zekâdan kaynaklanan faydalar üç ayrı alandan gelecek. Üretkenliği artırma, daha etkili acenteler ve dijital öneriler ile satışları artırma ve hem müşterilere, acentelere hem de kuruluşa yardımcı olacak daha iyi risk tanımlama ve hedefleme bu üç ana başlık. Türkiye'deki sigorta şirketleri de bu alana yatırım yapıyor. Müşteri hizmetleri, risk yönetimi, hasar yönetimi ve fiyatlama gibi birçok süreçte yapay zekâ teknolojileri kullanılmaya başlandı.Örneğin; müşteri hizmetlerinde, yapay zekâ destekli konuşma botlarının kullanımı günden güne yaygınlaşıyor. Bu botlar, müşteri sorularını hızlı ve etkili bir şekilde yanıtlayarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Poliçeleşme ve risk yönetimi aşamasında ise yapay zekâ algoritmaları, müşterilerin risk profillerini daha doğru bir şekilde analiz ederek prim tekliflerini optimize ediyor. Benzer şekilde hasar süreçlerinde de yapay zekâ, hasar tespiti ve değerlendirmesinde önemli bir rol oynuyor. Gelişmiş görüntü işleme ve analitik algoritmalar sayesinde, sigorta şirketleri hasarın nedenini hızlı bir şekilde belirleyerek tazminat süreçlerini hızlandırabiliyor. Bu uygulama, sigorta şirketlerinin müşterilere daha hızlı ve etkili bir şekilde hizmet sunmalarını sağlıyor.- Müşteri yönetimi ve memnuniyeti: Yapay zekâ, sigorta şirketlerine müşteri segmentasyonunda ve pazarlama stratejilerinde daha hassas ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunuyor. Yapay zekâ algoritmaları; müşteri davranışlarını analiz ederek, potansiyel müşterilere özel ürün ve hizmet teklifleri oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra yapay zekâ, sigorta şirketlerine gelişmiş veri analitiği yetenekleri sunuyor.- Risk değerlendirmesi ve hasar yönetimi: Sigorta sektöründe yapay zekâ kullanımı günümüzde daha çok hasar süreçlerinin yönetilmesine odaklanıyor. Sigorta şirketlerinin geliştirdiği mobil uygulamalar üzerinden araç hasarının bir görüntüsünün yüklenmesiyle hasar dosyası açılarak süreç başlatılıyor. Yapay zekâ, yüklenen fotoğraf ve videolar ile beyan arasındaki tutarlılığı analiz ederek hasar tespitine olanak sağlıyor.- Hasar süreçlerinde suistimal tespiti: Sigorta şirketleri, yapay zekâ algoritmalarını kullanarak sahtekarlık tespiti konusunda önemli bir adım attı. Yapay zekâ, büyük veri setlerini analiz ederek sahtekarlık şüphesi taşıyan vakaları belirleyebiliyor. Örneğin, bir hasar başvurusunun geçmişe kıyasla beklenmedik bir şekilde yüksek miktarda talep edilmesi veya benzer hasar türleri arasında tutarsızlık tespit edilmesi gibi durumlar, algoritmalar tarafından otomatik olarak inceleniyor.- Müşteri deneyimini kişiselleştirme: Yapay zekâ sanal asistanı veya sanal temsilci aracılığıyla müşteriler, acenteler, acente personeli ve çalışanlar için deneyimleri iyileştirmek. Örneğin, yapay zekâ tekrarlayan basit süreçleri sigorta profesyonellerinin iş yükünden kaldırdığında, kişiselleştirilmiş etkileşimlere ulaşmak daha kolay hale geliyor.