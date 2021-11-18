Yapay zekâ hizmet kalitesini de ölçüyor

TÜRK Telekom
girişim sermayesi şirketi TT Ventures
, geliştirdiği kendine özgü yatırım modeli ile finansal yatırımlara ek olarak girişimlere, Türk Telekom üzerinden satış, pazarlama, altyapı ve teknoloji gibi çeşitli destekler sunuyor. Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren QuantWifi, TT Ventures'ın yatırım yaptığı 4 girişimden biri. Şirket, internet servisi sağlayıcı telekom firmaları için ev içi kablosuz bağlantı ve internet bağlantı kalitesini ölçen, sorunları tespit edip giderme yolları öneren bulut ve makine öğrenmesi tabanlı çözümler geliştiriyor. Yani yapay zekanın hizmet kalite kontrolünü yaparak rekabet avantajı sunuyor. QuantWifi, internet hizmetini Türk Telekom'dan alan müşterilerin kablosuz (Wi-Fi
) bağlantı memnuniyetinin ölçümlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını Türk Telekom ile olan işbirliği kapsamında sürdürüyor. Aynı zamanda ürünlerini küresel pazara, özellikle de Avrupa
ve Uzak Doğu
'daki telekom firmalarına sunma yönünde faaliyetlerde bulunuyor.
MÜŞTERİ DENEYİMİ
Diğer yatırım yapılan girişimlerden biri olan QuantWifi, özellikle Kovid- 19 sürecinde hızla artan evlerdeki internet ihtiyacı ve buna bağlı Wi-Fi bağlantı deneyimini ölçümleyerek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyor. B2Metric ise yapay zekâ tabanlı müşteri hareket anlamlandırma platformu ile otomatik makine öğrenmesi modelleme alt yapısını kullanarak farklı kaynaklardan verileri bir araya getirme, temizleme ve gelecek öngörüleri üretmede çözümler sunuyor.