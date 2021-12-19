Yapay zeka robotu annelerin gözü oldu

Yeni doğan bebek bakım takibini kolaylaştırmak amacıyla kurulan platform Cubtale
, annelerin gözünün arkada kalmamasını sağlıyor. Cubtale Kurucu ortağı Duygu Altop, fikrin annelerin ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştiğini söyledi. Aktop, projenin ortaya çıkış hikâyesini ise şöyle anlattı: "Fikrin temeli kurucu ortaklarımızdan Selin'in ilk kızı doğduğu zaman oluştu, fakat ikinci çocuğu doğduğunda problemin hâlâ çözülmemiş olduğunu görüp, evin içerisine kendi buton sistemini kurmasıyla pekişti. Veri girişi kolaylaştığında bakım verileriyle yapılabilecek bakım iyileştirmelerini fark ettiğinde, projeyi Insead MBA ekibine götürüp iş planını oluşturdu. Sonrasında ben dahil oldum. Süreç içinde hem profesyonellerden hem de yenidoğan ebeveynlerinden gelen yoğun talep üzerine projeyi hayata geçirdik."
RUTİNE BAĞLI KAL
Teknolojileri entegre ettikleri çözümün detaylarını aktaran Altop, "Bakım ile ilgili toplanan verilerin makina öğrenmesi ile işlenmesi sonucunda kullanıcılarımıza bakım önerileri, rutin önerileri sunabiliyoruz. Yeni doğan ebeveynlerinin en çok ihtiyacı olan günlük desteği onlara anında verebiliyor, evden uzakta olan anne veya babaların mobil uygulama üzerinden aldıkları güncel bildirimlerle gün içinde yaşanan rutinlere bağlı kalmalarını sağlıyoruz" dedi.
ZORLUKLAR YILDIRMADI
Mobil uygulama yazılımı sırasında plan değişikliği yapıp, platform değiştirmeye karar verdiklerini ifade eden Altop, yaşadıkları zorlukları ise şöyle anlattı:
"Bu bize uzun vadede fayda sağladı ama piyasaya çıkışımızı geciktirdi çünkü tüm çalışmamızı baştan yapmamız gerekti. Aygıt geliştirirken de gümrük ve prototip süreçlerinde de sıkıntılar yaşadık. Hem beklediğimizden uzun süren süreçler hem de kontrolümüzün dışında gelişen lojistik sıkıntılar yaşadık. Bunların hepsi öğreti olarak bize geri döndü ve yeni çözümler geliştirdik."
BEBEKLERİN SAĞLIĞINA POZİTİF KATKI
Platformun yoğun ilgi gördüğünü anlatan Altop, "Cubtale'i tüm yeni doğan ebeveynlerinin keyifle kullandığı, bebek bakımı sürecini kolaylaştıran ve iyileştiren bir ürün haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. İş Bankası
'nın desteklediği Workup Programı sayesinde bir çok insanla tanışma fırsatlarının olduğunu anlatan Altop, "Bu ilişkilerimizi sürdürmek, onlardan öğrenmeye devam etmek ve network'teki diğer girişimlere kendi tecrübelerimizi paylaşmak, onlara da fayda sağlamak bizi çok sevindirecek" ifadelerini kullandı.