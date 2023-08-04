Yargıtay’dan fazla mesai için emsal karar

işçi alacaklarına dair emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması gerektiğine hükmetti. İki yıldır çalıştığı şirketten kovulan işçi, fazla mesai alacakları için arabulucuya yönlendirildi. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçi, davasını İş Mahkemesi'ne taşıdı. Davacı işçi şikayet dilekçesinde fazla çalışma yapmasına rağmen bu çalışmaların karşılığı olan fazla çalışma ücretinin ödenmediğini, fazla çalışma iddiasının işverence tanzim edilen puantaj kayıtları ve tanık beyanlarıyla ispatlanacağını ileri sürerek 10 bin lira fazla çalışma ücretinin işyerinden tahsil edilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Adalet Bakanlığı, kararın kamu yararına bozulmasını talep edince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi geldi.Hukuk Dairesi, davacının ödenmeyen fazla çalışma ücretinin en yüksek banka mevduat faizi ile tahsilini talep ettiği, ancak mahkemenin kanuni faiz uygulanmasına karar verildiği belirterek İş Kanunu'na göre gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanması gerektiğini belirtti. 9. Hukuk Dairesi kararında "Mahkemece alacağın kanuni faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi hâlinde hükümden anlaşılması gereken faiz oranı, en yüksek mevduat faizi uygulanması gerekir" dedi. Karar emsal olarak içtihatlara girdi.