Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren karar: Banka kredilerindeki ek masraflara dikkat!





"BANKA İCRA TAKİBİNİ İPTAL ETTİRDİ"

Müvekkilinden yapılan kesintinin hukuka aykırı olduğunu belirten Avukat Nazan Akça Subaşı, "Müvekkilimiz bir konut kredisi çekiyor, çektiği bu kredisinin ödemesi devam ederken kendinden bir takım kesintiler yapıldığını fark ediyor. Yani kredi ödemeleri dışında bir takım farklı kesintilerin yapıldığını fark ediyor. Bunun üzerine bankayla görüşüyor, bankada konut kredisi yapılırken başka paket ücretlerini, full paket ücreti adı altında kendisinden kesileceğini söylüyor. Bunun üzerine müvekkilimiz bize geldi. Hukuka aykırı olup olmadığını sordu, biz de aykırı olduğunu söyledik. Bankaya 'aldığınız bu full paket ücreti hukuka aykırıdır siz bu söyleşmeyi yaparken müvekkile bunu paylaşmadınız, sonradan kesinti yaptınız hukuka aykırıdır' diyerek bir icra takibi başlattık. Bizim icra takibimize banka itiraz etti. Banka itiraz edince, biz de itirazın iptali davası açtık. İtizarın iptali davası Adana 4'üncü Tüketici Mahkemesine düştü. Adana 4'üncü Tüketici Mahkemesi de 'Bankalar kar amacı güden ticari kuruluşlardır. Dolayısıyla kredi verirken bir kısım paket ücretleri almaları hukuka uygundur' diyerek davamızı reddetti" dedi.