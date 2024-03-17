‘Yarısı Bizden’de kredi puanına bakılmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, 'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını paylaştı. Kampanyayla hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi olmak üzere 1 milyon 400 bin lira destek verilecek. Bir işyeri için de 350 bin TL hibe, 350 bin TL kredi ödenecek. Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kredi ödemeleri ruhsat alındıktan iki yıl sonra başlayacak. 10 yıla kadar vade uygulanacak. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri hak sahiplerinin anlaştığı yüklenicinin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak. Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Riskli yapılar yenilenip konutlara geçtikten sonra ödeme başlayacak. Böylece vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.