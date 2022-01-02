Giriş Tarihi: 3.1.2022

Yaşı bekleyen de kıdemini alır HAZAL ATEŞ

Kıdem tazminatında yaşı bekleyenler de bu hakkını kullanabiliyor. Zaman aşımının 10 yıl olduğu kıdemde yıpranma da tazminata dâhil ediliyor