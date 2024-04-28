Yaşlı Destek Programı’na başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2024) başvuruların başladığını bildirdi. Göktaş, 2016'da uygulanmaya başlanan YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, yaşlıların ev ortamında yaşamını sürdürüp, sosyal hayata katılmalarının desteklenmesini amaçladıklarını belirterek, "8 yılda toplam 45 milyon TL finansman desteği sağladık. 8 yılda 42 belediyede yürütülen 74 projeyle 87 bin 987 hanede 128 bin 691 yaşlıya ulaştık" dedi.