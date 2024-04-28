Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yaşlı Destek Programı’na başvurular başladı
Giriş Tarihi: 29.4.2024

Yaşlı Destek Programı’na başvurular başladı

Yaşlı Destek Programı’na başvurular başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2024) başvuruların başladığını bildirdi. Göktaş, 2016'da uygulanmaya başlanan YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, yaşlıların ev ortamında yaşamını sürdürüp, sosyal hayata katılmalarının desteklenmesini amaçladıklarını belirterek, "8 yılda toplam 45 milyon TL finansman desteği sağladık. 8 yılda 42 belediyede yürütülen 74 projeyle 87 bin 987 hanede 128 bin 691 yaşlıya ulaştık" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı Destek Programı’na başvurular başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA