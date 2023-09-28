Yastık altındaki altın için yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi kararı çıktı. Önümüzdeki dönemde TL enstrümanlar çeşitlendirilecek ve yatırımcı için cazip hale getirilecek. Yatırımcıların finansman imkânları artırılacak, Dijital Türk Lirası Projesi hızlandırılacak, Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlanacak, Aile ve Gençlik Bankası yasa teklifi Meclis'e sunulacak.Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Doğalgaz ve petrol gelirleriyle, gençlere eğitim, istihdam, evlilik, çocuk bakımı gibi alanlarda katkı için kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'nın "Norveç Varlık Fonu" benzeri bir sistemle çalışması öngörülüyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 70 ülke ve 9 bin 338'den fazla firmada yatırımı bulunuyor. EKK'da dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri olmak üzere yatırımcıların finansman imkânlarını artıracak yeni adımlar devreye girecek. Finansal piyasalarda TL cinsinden enstrümanlar çeşitlendirilecek. Vatandaşın altınını ekonomiye kazandırmak için teşvik edici uygulamalar devreye alınacak.Merkez Bankası öncülüğünde çalışmaları yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi hızlandırılacak. Türk lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesi ve çeşitliliği artırılacak. Dijital Türk Lirası için idari düzenleme 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme Aralık 2022'de gerçekleştirilmişti. Bu yıl seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştiriliyor. Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları tamamlanacak.