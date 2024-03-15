2024'te 90'ıncı yılını kutlayan Vakko büyümesini yeni yatırımlarıyla sürdürüyor. 2024 projeksiyonlarının büyüme olduğunu söyleyen Vakko CEO'su Jaklin Güner, lüksün krizlerden ilk etkilenen buna karşın en hızlı çıkan sektör olduğunu dile getirdi. Modanın yanı sıra pandemi döneminde Nişantaşı'nda açtıkları 31 odalı Vakko Hotel &Recidance'nin kısa sürede yüksek doluluk oranlarına ulaştığını anlatan Güner, "Misafirlerimizin yüzde 70'i yurtdışından. Şu anda dünyada lüksü büyüten bir numaralı trend sürdürülebilirlik. Biz de bu konuda kendimizi en üst seviyede konumlandırdık. Bünyemize satın alma yoluyla kattığımız Çengelköy'de bulunan ve 19'uncu yüzyıldan kalma eski bir Osmanlı fabrikasından dönüştürülen ikinci otelimiz Sumahan'ı da yılın ikinci yarısında hizmete almayı planlıyoruz" dedi. 2024'e iyimser beklentilerle girdiklerini anlatan Güner, geçen yıl yaşanan büyük deprem felaketine rağmen satış ve kârlılık hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Güner, şunları kaydetti: "Perakendenin büyümesini lüks sürdürecek. Biz de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."