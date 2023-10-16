Yeni Ercan Havalimanı, KKTC’nin tanınması için önemli bir rol oynayacak

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, havalimanının başta Kıbrıs'ın turizm potansiyeli olmak üzere Kıbrıs'a olan ilgiyi artıracağını, barış için önemli bir fırsat olduğunu ve yabancı yatırımcının çeşitli sektörlere daha fazla ilgi duymasına olanak sağlayacağını belirtirken, Kıbrıs meselesinin 60. yıldönümünde uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet etti.

Avrupa'nın çeşitli yerlerinde de direkt uçuş için hukuki mücadele vermeye kararlı olduklarını belirten Turanlı. "Ercan Havalimanı'nın sadece uluslararası bağlantıyı güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel iş birliği ve barışın simgesi olacağına inanıyoruz, yaptığımız bu yatırım ile 7 milyon 800 bin metrekareye inşa edilen havalimanı, 2755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3100 metre uzunluğunda her model uçuşun kullanımına uygun hale getirildi. Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütüldü, havalimanın yolcu kapasitesi 10 milyon yolcunun üzerine çıktı bu çok değerli bir adım" dedi.

ÇÖZÜM İÇİN ÇAĞRILAR VAR

Siyasal engeller ve provokasyonlar bir tarafa bırakılırsa Ada'da kalıcı bir barışın bu yatırımla birlikte gökyüzünden geleceğini ifade eden Emrullah Turanlı, barış adımlarında Türkiye'nin ve KKTC yönetiminin önemli görevler üstlendiğini hatırlattı ve aynı zamanda yeni havalimanının Kıbrıs için dünya çapında güçlü bir ekonomik yapılanmaya kapı araladığını söyledi.

ULUSLARARASI UÇUŞLARA HUKUKEN ENGEL YOK

Emrullah Turanlı, Bonn Üniversitesi Uluslararası Hukuk Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Stefan Talmon, LL.M. M.A. başta olmak üzere pek çok uzmanın hukuki görüşünü aldıklarını belirterek "Yeni Ercan Havalimanı'nın uluslararası alanda diğer ülkelerden uçuşların yapılmaması için herhangi bir hukuki engel olmamasına rağmen siyasi nedenlerden dolayı alınan kararlar etkili oluyor. Biz de bu haksızlıkları tüm dünyaya duyurmak için çalışmalar hazırlayarak uluslararası kamuoyu nezdinde Kuzey Kıbrıs'ın tanınma sürecine önemli katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP geçtiğimiz günlerde Yeni Ercan Havalimanı üzerinden Kıbrıs meselesine değinerek uluslararası camianın ilgisini çeken bir haber yayımladı. Haberde, Yeni Ercan Havalimanı'nın Kıbrıs'a yüksek bir yatırım değeri ile kazandırıldığından bahsedilirken, havalimanının yolcu kapasitesinin 10 milyonun üzerine çıkacağı bilgisine yer verildi.

KIBRIS ADASI KALKINACAK

Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin bu büyük ölçekli yatırıma karşı pek sıcak olmayan çekimser bir tutumu olsa da orta ve uzun vadede Ada'ya katkı sunacağını belirten Turanlı "Ada'nın neredeyse 50 yıldır izole edilmiş kuzey kesiminin ekonomik kalkınması Ada'nın ortak geleceği için büyük önem taşıyor" diyerek açıklamalarına devam etti.

ERCAN HAVALİMANI ÇEVRECİ BİR ANLAYIŞLA İNŞA EDİLDİ

Aynı zamanda doğaya saygılı ve sürdürülebilirlik anlamında çevreci bir yapı inşa ettiklerini de belirten Turanlı "Ercan Havalimanı çevreci bir anlayışla inşa edildi, özellikle yenilenebilir kaynakları kullanarak yeşil bir havalimanı inşa edilmesine çok önem verdik. Bu bizim çevre duyarlı ve sürdürülebilir bir dünya vizyonumuzun önemli bir parçası, her projemizde olduğu gibi burada da bu değerlere sahip çıkarak Taşyapı'nın farkını ortaya koyduk" dedi.

KIBRIS ADASI'NIN EN BÜYÜK YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP HAVALİMANI

"Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka hâline getirilmesine katkıda bulunacak. Bu büyük yatırımın bütün Kıbrıs Adası'na hayırlı olmasını diliyorum, bu önemli eserin Türklerle Rumların barış içinde bir arada yaşama çabalarına katkı vermesi gerekiyor. KKTC'deki Yeni Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açılması gerekirken ve yolu da varken insanların mağdur edilmesi büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor, konuyla ilgili görüşlerini uluslararası kamuoyu ile paylaşan birçok hukukçu da benimle aynı kanaatte" diyerek ifadelerine son verdi.