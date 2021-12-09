Yeni hedef 6 milyar dolar

İhracatta tüm zamanların rekorunu kıran Türkiye ihracatı, yılsonu hedeflerini revize ediyor. Bunlardan biri olan iklimlendirme sektörü bu yılsonu için koyduğu 5 milyar dolarlık ihracat hedefini ekimde aştı. Sektör ekim ayında 5 milyar 65 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı. Bu yıl sonu için 6 milyar dolar ihracat hedefi koyan iklimlendirme sektörü, yeni hedefe emin adımlarla koşuyor.
İTHALATI KARŞILAMA ORANI % 96.1
Sektörün ihracatı, 2020 Ekim ayına göre yüzde 35.6 oranında artarken 2021 yılbaşından bu yana Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 2.8 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ocak-eylül arasında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83.4 iken aynı aylar arasında iklimlendirme sektörünün ihracatının ithalatı karşılama oranı ise yüzde 96.1'e yükseldi. Tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türk iklimlendirme sektörü Ocak-Ekim 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ısıtma sistem ve elemanları alt sektöründe yüzde 40.2, soğutma sistem ve elemanları alt sektöründe yüzde 31.5, klima sistem ve elemanlarında yüzde 24, tesisat sistem ve elemanlarında yüzde 33.3, havalandırma sistem ve elemanlarında ise yüzde 48.9, yalıtım malzemelerinde ise yüzde 46.3 ihracat artışı sağladı. Ocakekim dönemi içerisinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya
, Birleşik Krallık
, İtalya
, Fransa
ve Romanya
oldu.
FİRMALAR ATAĞA GEÇTİ
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
(İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal
, sektör firmalarının tüm coğrafyalarda ciddi ihracat atağında olduğunu ifade etti. İklimlendirme sektörü olarak 2021 yıl sonu için belirledikleri 5 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşıldığını söyleyen Şanal, "Hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ihracat büyüklüğünü 2021 Ekim ayı itibarıyla aştık. Yıl sonunu 6 milyar doları aşan bir seviyede kapatacağımızı öngörüyoruz" dedi. Türk iklimlendirme sektörünün tüm paydaşları ile hız kesmeden çalışmaya devam ettiğinin bilgisini veren Şanal, "Hemen hemen dünyanın her coğrafyasında yaptığımız yoğun mesainin karşılığını alıyoruz. İSİB olarak Türkiye ve dünyada yapılan en önemli fuarlarda ihracatçı şirketlerimize destek olmak adına info stantlar kuruyor, ticari heyetler ve reklam kampanyaları düzenliyoruz. Gelecek yıl Türkiye'nin partner ülke olarak yer alacağı MCE Mostra Convegno Expocomfort Fuarı
içinde ciddi çalışmalar içindeyiz. İhracatçılarımız için bu fuarın ülkemiz ürünlerinin satış ve pazarlama ayağında önemli bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Pandemide yıldızı daha da parladı