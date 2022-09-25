Yeni modellerle müşteri profili gençleşti

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, yeni nesliyle eylülden itibaren Türkiye'de de satışa sunuldu. Yeni aslan logosunun ilk defa kullanıldığı Yeni Peugeot 308, EAT8 otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu 130 bg'lik 3 silindirli turbo beslemeli 1.2 PureTech motor ile Active Prime, Allure ve GT adı verilen üç donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yenilenen 308'in toplantısında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yeni 308 ile müşteri profilinde değişiklik beklediklerini söyledi. Reyhanoğlu, "Hem mevcut müşterilerimizin hem de üst seviyedeki müşterilerin beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Yeni bir müşteri kitlesi hedefliyoruz. Müşteri profilimiz yeni 308 öncesinde SUV'larla birlikte değişmeye başladı. Yaş ortalamamız 44'lü yaşlardan 40'lara indi" dedi.