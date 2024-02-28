Yeni Nesil Girişimcilik masaya yatırılıyor

urkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen '10. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi "Yapay Zeka Çağında Girişimcilik" ana temasıyla bugün online olarak gerçekleşecek. Borsa İstanbul, Halkbank, Türk Telekom ve Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleşecek 10. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi http:// www.yeninesilgirisimcilik.com adresinden canlı olarak izlenebilecek. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un açılış konuşmasıyla başlayacak webinar da yapay zeka, üretken yapay zeka, savunma ve teknoloji sektörlerinde kullanımı, girişimciliğin yeniden tanımlanması gibi başlıklarda konuşmalar olacak.