Yeni rekor! Turist sayısı 10 milyonu aştı





YIL SONU HEDEFİ 13 MİLYON



Yılbaşından 15 Eylül Perşembe günü itibarıyla Antalya'ya havayoluyla gelen toplam turist sayısının 10 milyonu aştığını belirten Vali Ersin Yazıcı, "Mutluyuz, memnunuz. Geçen yıl toplamı 9 milyon 60 bin civarıydı, biz şimdi 15 Eylül'de 10 milyonu geçtik. İnşallah yılı tamamladığımızda 12- 13 milyon gibi bir sayı bekliyoruz. Muhtemelen 13 milyonu da bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü sektörden aldığım bilgiler bir kere ekim ayı sonuna kadar hemen hemen full devam ediyoruz. Sonrasında da değişen hava koşullarının etkisiyle beraber muhtemelen kasım sonuna kadar da havalar sıcak olmaya devam edecek, tahmin ediyorum yakalayamasak bile 13 milyona yaklaşırız" dedi.



ALMANYA'DAN REKOR ARTIŞ



Bu yılki turist portföyünü de anlatan Vali Yazıcı, "Rusya- Ukrayna arasındaki savaştan dolayı bizim misafirlerimizde ciddi bir değişim oldu. Şöyle ki; Ukrayna'dan bu yıl misafirimiz yok. Son 5 yılda Rus misafirlerimizin toplamdaki payı yüzde 38- 41 civarıyken, bu yıl yüzde 20'lere kadar düştü. Ruslardan liderliği Almanya aldı ve şu an birinci sırada Almanya var. Çok az bir farkla Rusya'nın önündeler. Ama geçen yıla göre Alman turistlerin sayısında yüzde 172 oranında bir artış var. İngilizler üçüncü, sonra Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka yani Kuzey Avrupa ülkelerinde de geçen yıl ve önceki yıllara göre çok ciddi bir artış var. Geçen yıl Ukrayna ve Rusya'nın, toplam misafir içindeki payı yüzde 55 iken, bu yıl sadece yüzde 20'si Rus, geri kalanları da ağırlıklı diğer Avrupa ülkelerinden" diye konuştu.



KIŞ DÖNEMİ BEKLENTİSİ



Antalya turizminde her şeyin yolunda gittiğini belirten Vali Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Turizmin canlılığı, güzelliği, doluluğu tüm sektörlere, bütün kesimlere dolaylı, dolaysız olumlu anlamda yansıdı. Hepimiz mutluyuz, inşallah yılı da 13 milyona yaklaşarak tamamlayacağız. Spor, sağlık, kongre gibi alternatif turizm çeşitlerini de önemsiyoruz. Sağlık turizminde başta diş olmak üzere ilerlemeye devam edeceğiz. Sporda da özellikle futbolda eski günlerimizi yakalayacağımızı değerlendiriyoruz. 140'ı otellerde, 200'ün üstünde saha var. Pandeminin de etkisi kalmadı, Ocak- Mart döneminde daha çok Avrupa'dan beklentimiz yüksek. Bisiklet turizmi başta olmak üzere özel sektör ve otelcilerimiz bu işi sırtlanıyor. Aralıktan mayısa kadar olan sezonda da sağlık ve spor turizmini her türlü desteklemeye devam edeceğiz. Kongre turizminde geçen yıl rakamlar iyiydi, bu yıl da aynı şekilde sektörün beklentileri çok olumlu."



GECELİK GELİR 83 DOLAR



Vali Yazıcı, turist sayısındaki artışla birlikte gelirde de güzel bir gelişme ve ciddi bir artış yaşandığını açıkladı. 10 günlük paket turlar için dünyada yapılan bir hesaplamaya göre, Türkiye'nin geçen yıllarda 640 dolar olan ortalamasının, Avrupa çanağındaki İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelerde 1200- 1300 dolara çıktığını belirterek, şöyle devam etti:



"Bu yıl ki verilere baktığımızda, çok mutluluk verici bir durum var. Biz şu anda 830 dolara çıkmış durumdayız. Şöyle bir tahminim var, turizmcilerin de tahmini bu yönde, bu yıl biz 2019'u sayı olarak yakalamasak bile ciro, dolar olarak oraya yaklaşırız. Yaklaşık yüzde 30'luk kazanç artışı var. Kültür ve Turizm Bakanımız da ifade etti, 63-64 dolardan geceliği 83-84 dolara çıkartmış durumdayız. Bu da ülkemiz için sevindirici bir durum. 2023 yılı beklentileri de sektörde çok yüksek, kışı da full geçireceğimizi düşünüyoruz. Biz kaliteli hizmet sunuyoruz, 'güvenli turizmi' başardık, onun semerelerini topluyoruz. İki yıllık Covid-19 döneminde güvenli turizmi başaran ender ülkelerden biriyiz, bu manada tüm turizm sektörünü de kutluyor, tebrik ediyorum."



ÜLKELERE GÖRE TURİST SAYILARI



Milliyetlere göre gelen turist sayıları her ayın sonunda yapıldığı için, en son 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre yapılan turistlerin geldiği ülkelere göre dağılımı ise şöyle:



"Almanya yüzde 172 artışla 1 milyon 797 bin kişiyle toplam turist sayısında payı yüzde 20,83. Rusya yüzde 4,7 düşüşle 1 milyon 795 bin kişi, payı yüzde 20,81. İngiltere 805 bin kişiyle yüzde 27 artış ve yüzde 9,3 paya sahip. Polonya 540 bin kişiyle, yüzde 100 artış ve yüzde 6,2 pay. Hollanda 327 bin kişiyle, yüzde 376'lık artış ve yüzde 3,8 payı bulunuyor."