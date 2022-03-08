SANATTAN siyasete, spordan iş hayatına kadar Türkiye
'nin başarılı kadınlarının katıldığı "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi", Turkuvaz Medya Merkezi
'nde gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
zirveye bir video mesaj gönderdi. Kadın haklarına yönelik farkındalığın gelişmesi açısından medyaya önemli bir rol düştüğüne dikkat çeken Bakan Derya Yanık, "Yeni Türkiye
yüksek değerlerin ülkesi olarak tüm dünyanın gözünü çevirdiği bir ülke. Ülkemiz her geçen gün genişleyen vizyonuyla dünyada daha da etkin bir hâle geliyor. Pek çok başarı hikâyesinde olduğu gibi bizim başarılarımızın arkasında da kadın emeğinin katkısı büyük" dedi.
20 YILDA DESTEKLE GELIŞTIK
Son 20 yılda kadınların desteği ve güveniyle pek çok konuda önemli gelişmelerin kaydedildiğini aktaran Bakan Yanık, "Omuz omuza sırt sırta verdik. Eğitimden sağlığa istihdamdan ailedeki konumu güçlendirmeye kadar pek çok başlıkta kadınlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Şunu gördük ki, kadın eli değen her şey bereketlendi çiçek açtı, meyve verdi" ifadelerini kullandı.
MEDYAYA BÜYÜK ROL DÜŞÜYOR
Kadınların hayata kattığı bu değerin görünürlük kazandığı en önemli alanın medya olduğunu dile getiren Bakan Yanık, şöyle devam etti: "Kadın haklarına yönelik farkındalığın gelişmesi açısından da medyaya önemli bir rol düşüyor. Medyanın sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi kadına yönelik
şiddet ve ayrımcılıkla ilgili mücadelemizi daha da güçlendiriyor. Topluma sunulan doğru temsiller ve örnek şahsiyetler kadınların ailede ve toplumda hak ettikleri konuma ulaşmalarında etkili oluyor. Turkuvaz Medya
olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde bunları yeniden ifade etme imkânı sunduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum."