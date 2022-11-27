Yeni vizyonu sade ama havalı

UZUN yıllar uygun fiyatlı modeller üreten bir otomobil markası olarak tanınan Dacia, kimlik değiştiriyor. Yeni dönemde modernlik kavramına yeni bir bakış açısı getiren Dacia; akıllıca harcama yapan, özgürlüğe düşkün ve aşırı tüketimden kaçınan kullanıcıların beğeneceği sade ama havalı bir otomobil vizyonu ortaya koyuyor. Dacia'nın yeni döneminin ilk modeli Jogger, Türkiye'de yollara çıktı. Bir Station Wagon'un uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV'nin karakteri gibi özelliklerin hepsini bir arada sunuyor. Dacia Jogger'da TCe 110 bg ve TCe 100 bg ECO-G olmak üzere iki farklı motor bulunuyor. Dacia, tarihindeki ilk hibrit motoru, 2023'de tüm dünyada Jogger ile sunacak. Hibrit motorlu Jogger, otomatik şanzımanla kullanıcılarla buluşacak.MAIS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Jogger'ın pazardaki en ulaşılabilir yedi koltuklu seçenek olacağını söyledi. Çağdaş, "Dacia Jogger; bir Station Wagon'un uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV aracın karakteri olmak üzere her sınıfın özelliklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden 'hepsi bir araba' diyoruz. Jogger ile tüm bu segmentlerden pay almamız mümkün olacak" dedi.