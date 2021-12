Yer kaplamayan mini sessiz akıllı tuştakımı

DAHA küçük ama daha güçlü MX Keys Mini tuştakımı tüm profesyonel kullanıcıların çalışma biçimlerini dönüştürmeye yardımcı olmak için tasarlandı. Logitech , popüler MX Keys klavyesine kompakt bir alternatif olarak tasarladığı MX Keys Mini ve MX Keys Mini for Mac 'i duyurdu. Kullanıcılarının severek kullandığı MX Keys'in en iyi özelliklerini minimalist gövdesinde taşıyan MX Keys Mini, MX Keys'den farklı olarak sayısal tuş takımı (numpad) bulundurmaması ile dikkat çekiyor. Yaratıcılığı ve üretkenliği artıran ürünleriyle kullanıcıların farklı ortam ve mekânlarda rahatça çalışmasını sağlayan MX Keys Mini klavye, alandan tasarruf sağlıyor. Perfect Stroke teknolojisine sahip MX Keys Mini, MX Keys Klavye 'de olduğu gibi düşük profilli yapısı ve içbükey tuşları ile en iyi dokunsal yazma deneyimini sunuyor. İyi bir yazma deneyimi sunması dışında akıllı ışıklandırmayla donatılmış arka aydınlatması da bir diğer ortak özellik. Klavye, kullanıcının ellerini algılıyor ve ortam aydınlatma durumuna bağlı olarak aydınlatmasını otomatik olarak ayarlıyor. Minimalist boyutu sayesinde tuşlara uzanmaya gerek kalmadan daha iyi bir beden duruşunu destekliyor. Silindirik tuşları, ihtiyaç duyulmayan ekstra tuşlarla alanı kısıtlamada her tuşu, komutu ve kısayolu kolayca kullanılmasına yardımcı oluyor. Artırılmış tuş dengesi ise sesi azaltıyor ve yanıt verme oranını artırıyor. Böylece her tuş vuruşunu hissediliyor ama duyulmuyor. İhtiyaç duyulan tüm tuşları kompakt bir düzende sunuyor, böylece verimli ve konforlu bir şekilde çalışabilme imkânı sağlıyor. Logitech Options aracılığıyla sunulan kişiselleştirme seçeneklerini kullanırken çalışma deneyimini en üst düzeye çıkaran MX Keys Mini üç yeni işleve sahip.