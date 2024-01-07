Yerinde dönüşüme 255 bin başvuru

Sapanca'da düzenlenen Emlak Katılım Yöneticiler Toplantısı'na konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'u daha güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. İstanbul bizim göz bebeğimiz. Bir taraftan ticaretin, bir taraftan sanayinin, bir taraftan da finansın ve turizmin merkezi. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte başlayan 21 yıllık mücadelede büyük başarılara imza attıklarını hatırlatarak, 211 yıldır iktidarda olduklarını vurgulayan Bakan Mehmet Özhaseki, "Allah'a çok şükür, alnımız açık, başımız dik. Büyük işler yaptık. Bu 21 yıllık mücadelede, 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar iktidar varsa hepsinden çok daha fazla iş yapan bir iktidarımız var" diye konuştu.İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Bakan Özhaseki, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programda İstanbul'u nasıl depreme hazırlarız, ne yaparız, bir deprem anında biz en az hasarla bunu nasıl atlatırız gibi bir çalışma yaptık, projeler açıkladık. Evini yenilemek, dönüştürmek isteyene, 1.5 milyon lira devlet olarak destek verelim, '700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi olsun. 100 bin lirası da içinde oturan vatandaşa tahliye desteği olsun' dedik. Bir taraftan İstanbul'u hızla değiştirmenin, dönüştürmenin yolunu arıyoruz. Bir taraftan da rezerv alanlarda binlerce konut yaparak, bunları en riskli yerde oturan vatandaşlara vererek, İstanbul'u daha güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz." Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Özhaseki, "Çok hızlı davrandık. 307 bin kadar konutun, iş yerinin ihalesini yaptık, yapımı devam ediyor. 'Yerinde Dönüşüm' projesine müracaatlar 255 bini buldu. İnşallah iki üç sene içerisinde bütün hasarları gidermiş, bütün yaraları sarmış oluruz. Birkaç güne binlerce evi de teslim edeceğiz" dedi.Bilim insanlarının Türkiye'nin deprem riski taşıyan ülkelerden biri olduğunu açıkladıklarını hatırlatan Bakan Mehmet Özhaseki, "Ülkemiz birçok büyük deprem felaketiyle sarsıldı. Böyle bir ortamda bizim çok daha dikkatli olmamız, konutlarımızı, iş yerlerimizi afete karşı dirençli ve düzgün bir şekilde yapmamız icap ediyor" diye konuştu.