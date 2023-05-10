Yerli elektrikli ana hat lokomotifine ’Eskişehir-5000’ ismi verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yerli ve milli teknolojiler konusunun son yıllarda değişmeyen gündem maddelerinden biri olduğunu kaydeden Dönmez, "Şu anda bunun somut örneklerinden birindeyiz. Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza ve ekibine, TÜBİTAK'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve ekibine, TÜRASAŞ, TCDD Taşımalık şirketimiz olmak üzere Altyapı Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Dönmez, Eskişehir-5000'in Türkiye'de bugüne kadar çekiş sistemi yerli olarak tasarlanmış en güçlü araç olduğunu vurguladı.

Lokomotifin 5 megavat ya da diğer bir ifadeyle 5000 kilovat gücünde olduğunu aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Proje başlangıcından bu yana 157 mühendisimiz burada akıl teri akıttı. Lokomotifte yaklaşık 115 yerli tedarikçiden temin edilerek muhtelif parçalar yine cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağladı. Bu lokomotifte kullanılan yerlilik oranı yüzde 65. İnşallah bu rakamı yüzde 80'lerin üzerine çıkartılması hedefi var. Dünyada sadece gelişmiş birkaç ülkenin sahip olduğu raylı araç sektöründe katma değeri en yüksek bileşenlerden olan TCMS ve kontrol sistemlerinin yurt içinde yüzde 100 yerli ve milli olarak tasarımı ile üretimi tamamlanan bir ana hat lokomotifi yapıldı. İlk kez bu üründe yerli yazılım da kullanılmış oldu. Hem yolcu hem yük taşımacılığında kullanılacak bu lokomotifimiz aynı zamanda Avrupa Birliği'nde demir yollarında karşılıklı işletilebilirlik anlaşmasına, şartnamesine uygun olarak da belgelendirilmiş oldu. Yani TSI sertifikasına sahip. Bu tabii bize ne sağlayacak? Bu lokomotifin biz sadece Türkiye'deki milli hattımızda değil Avrupa'da, belki ileride dünyanın muhtelif yerlerinde de kullanılabilir hale gelecek. Nitekim daha testleri bitmeden bile Avrupa'dan dünyanın muhtelif yerlerinden görüşme teklifleri gelmiş. Eskişehir-5000'in önü açık. Yeter ki zamanında seri hızlı bir şekilde üretebilelim."