Yerli elektronik araç GÜNSEL ABD’li girişimcilik dergisinde

ABD'de yayın yapan Insights Success, "The 10 Most Promising EV Solution Providers of 2021 - 2021'in En Umut Veren 10 Elektrikli Araç Çözüm Sağlayıcısı" başlığı ile yayımladığı özel sayısında, KKTC'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası GÜNSEL'e de yer verdi. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'le röportaj yapan dergi GÜNSEL'in hikayesini, "Güneş enerjisi kullanarak sıfır karbon emisyonlu elektrikli otomobil üretmek" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

GÜNSEL'in planladığı güneş enerjisi santrali projesine yer veren dergi, Kuzey Kıbrıs'ın Akdeniz'in merkezinde yer aldığını hatırlatarak, neredeyse bütün yıl güneş alan adada, GÜNSEL'in üretim tesislerinin çatısına güneş panelleri kurarak kendi elektriğini üretme çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Dergi ayrıca yayınladığı haberde, GÜNSEL'in kendisini sadece bir elektrikli otomobil üreticisi olarak değil, aynı zamanda yeni teknolojilere dayalı bir enerji, teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olarak konumladığını vurgulayarak, "GÜNSEL'in amacı sadece otomobil üretip satmak değil, aynı zamanda ulaşım hizmeti sağlayıcısı olarak da hizmet vermek. Otonom araç teknolojilerinin yaygınlaşması ile bu hedefini çok daha görünür bir şekilde ön plana çıkaracaktır" yorumu ile GÜNSEL'in uzun vadeli planlarına değindi.