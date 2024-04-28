Yerli girişimlere verilen destek 190 milyon $’ı aştı

Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'u 2013'te hayata geçirerek 111 girişime 32 milyon TL nakit desteği veren Türk Telekom, girişimcilere birçok fayda sunarak yerli fikirlerin dünyaya açılmasında ve 35 milyon doları aşan yatırım almasında köprü görevi üstlendi. Girişimlere verdiği desteği bir üst seviyeye taşıyarak 2018'de Girişim Sermayesi Şirketi Türk Telekom Ventures'ı kuran Türk Telekom'un, bugüne kadar yatırım yaptığı girişimlerin değeri 190 milyon doları buldu.Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Girişimcilik ekosistemine biotech alanından eğitime, yapay zekâdan görüntü işleme ve büyük veri çözümlerine kadar pek çok alanda destek veriyoruz. Türk Telekom Ventures ile 2018'den bu yana geleceği şekillendirecek teknolojiler alanında yenilikçi fikir sunan girişimlere yatırım yapıyoruz. Türk Telekom Ventures ile bugüne kadar yatırım yaptığımız girişimlerin portföy değeri 190 milyon dolara ulaştı. Ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna, yerli girişimlerin dünyaya açılmasında köprü rolü üstleniyoruz" dedi.