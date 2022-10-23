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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Yerli silahlar 80’in üzerinde ülkeye ihraç ediliyor

Yerli silahlar 80’in üzerinde ülkeye ihraç ediliyor
Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli silahlar dünyaya ihraç ediliyor. 25-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerli üretim silahlar da sergilenecek. Özellikle ABD tarafından ilgi gören silahlar Asya ve Afrika'daki ülkelerin kolluk kuvvetleri tarafından tercih ediliyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA Expo'ya 57 ülkenin katılacağını, bu ülkelerin 11'inde bakan düzeyinde katılım gerçekleşeceğini belirterek, "Savunma sanayi ihracatı, bu fuarla birlikte 4.5 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefliyor" dedi.
Fuar öncesi Türkiye'nin en büyük silah ihracatçısı olan Sarsılmaz Silah da, fabrikasını basına açtı. Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, 80'in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizerek, "Şu anda Türkiye'nin savunma sanayii ihracatı 4 milyar dolar seviyesinde. Savunma sanayii sektörünün 2023 yılındaki ihracatında yüzde 30 daha fazla artış olacağını düşünüyorum" dedi.
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Yerli silahlar 80’in üzerinde ülkeye ihraç ediliyor
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