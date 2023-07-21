Yerli turist seyahate 22.3 milyar TL harcadı

Yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82.8 artarak 22 milyar 271 milyon lirayı aşarken, seyahat başına ortalama 2 bin 207 lira harcama gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin "Hane Halkı Yurt İçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikâmet eden 8 milyon 601 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 14.5 artarak 10 milyon 90 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 530 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7.4 oldu.Seyahat harcamalarının yüzde 94.5'ini 21 milyar 47 milyon lirayla kişisel harcamalar, yüzde 5.5'ini ise 1 milyar 223 milyon lirayla paket tur harcamaları oluşturdu. Söz konusu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının 2022'nin aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde, en fazla paya yüzde 35.3 ile yeme ve içme, yüzde 32.4 ile ulaştırma ve yüzde 9.8 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 116.9, ulaştırma harcamalarında yüzde 75,8 ve konaklama harcamalarında yüzde 61.6'lık artış görüldü.