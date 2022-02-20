Yerli üretim ticariye güvenlikten tam not

FORD Otosan
tarafından Kocaeli
Fabrikaları'nda üretilen markanın tam elektrikli ilk ticari modeli E-Transit, Euro NCAP
tarafından ticari araçlar alanında altın ödüle layık bulundu. Ödülün belirlenmesi sürecinde araçlara, bisikletlilere ve yayalara yaklaşırken otonom acil durum freni, şerit takip teknolojisi, trafik levha tanıma sistemi ve yolcu takip sistemleri gibi çeşitli teknolojiler analiz edildi. Ford
, bu yeni ödül ile Ford Transit
'in 2020 yılında Euro NCAP'ten aldığı altın ödülden sonra hem 1 ton hem 2 ton segmentlerinde altın ödüle sahip ticari van'ları olan tek van üreticisi oldu.