Yerli ve mili projeler damga vuracak

Pandeminin etkilerine rağmen yoğun bir yılı geride bırakan savunma sanayi, milli teknoloji hamlesi ile önümüzdeki yıl da yerli ve milli projelere mesai harcayacak. Yerli İHA ve SİHA'ların çeşitliliği ve sayısı artırılacak. Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde önemli bir aşamaya geçilecek. MMU'nun parçalarının üretimi 2022 sonuna kadar tamamlanacak. Yerli taarruz helikopteri Atak
'ın geliştirilmiş modeli Atak 2 prototipi 2022 başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Jet Eğitim Uçağı olarak özgün tasarlanan Hürjet
de 2022 sonunda uçacak. Türk Donanma tarihinin
en büyük savaş platformu olacak TCG Anadolu gemisi
de 2022'de Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.
ALTAY'A MOTOR TEDARİKİ
Altay Ana Muharebe Tankının seri üretiminde kullanılacak güç grubunun tedarikinde süreç işlerken motorun 2022 başında entegre olarak çalıştırılması planlanıyor. Tankın envantere teslimi için belirlenen tarih ise 2023. Yerli hava savunma sistemleri HİSAR ve SİPER projelerinde de 2022'de yeni gelişmeler yaşanacak. HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi teslimatlarının ardından sıra HİSAR O+ da envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ederek testi başarıyla geçti.