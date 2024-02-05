Yerli ve milli e-Ticaret Kanunu’nu bir kez daha tescilledi

Anayasa Mahkemesi (AYM), e-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için çıkarılan E-Ticaret Kanunu'nu bir kez daha tescilledi. CHP'nin iptal başvurusunu reddeden AYM, bu kez de Danıştay'ın E-Ticaret Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. Daha önceki gerekçeli kararda tekelleşmeyi önleme yönünden amaca uygun olduğu vurgulanmıştı. Yasa ile platformların kendi markalarını satamayacağı, aracılık edemeyeceği; işlem hacmi 10 milyar TL üzeri olan platformların elde ettiği verileri yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacağı yasal güvence altına alındı.