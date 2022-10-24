Yeşil enerjide önemli adım! Enlerin RES’i açıldı

Türkiye'nin elektrik üretim sektörünün öncülerinden Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerjideki yatırımlarını sürdürüyor. Balıkesir, Çanakkale ve Mersin'deki elektrik santrallerinin ardından 70 milyon dolarlık yatırımla rüzgar güneş hibrit santrali Kayseri RES'i devreye alan Enerjisa Üretim, 3 rüzgar santralindeki 212 megavat kurulum gücünü 277 megavata; üretim kapasitesini ise 3 bin 672 megavata yükseltti.
75 BİN HANEYE ELEKTRİK VERECEK
Yaklaşık bin 800 rakımda, Türkiye'nin en büyük rotor çaplı ve en yüksek kanat uzunluğuna sahip 12 türbin kullanılarak hizmete açılan Kayseri RES'in yılda 221 gigavatsaat üretim yaparak bölgedeki 75 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması hedeflenirken, yılda 200 bin ton karbon salımının da önüne geçmesi bekleniyor.
TEK REÇETE YENİLENEBİLİR ENERJİ
Kayseri RES'in açılış töreninde konuşan Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler "Gelecek nesillere temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek sunmanın tek reçetesi yenilenebilir enerji kaynaklarının maksimize edilmesidir. Dünya sürdürülebilirliğin ön planda olduğu yeni bir sayfa açtı. Bu çerçevede, Türkiye de 2053'te sıfır emisyon hedefi koydu. Doğru planlama ve iş birlikleriyle hedefi gerçekleştirecek güce ve birikime fazlasıyla sahibiz" dedi.
TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖNCÜ
Zaimler "Türkiye yenilenebilir enerjide öncü ve dünyada hatırı sayılır ülkelerden arasında yer alıyor. Türkiye'nin yeşil enerji konusunda atacağı adımlar ilerisi için büyük önem taşıyor. Enerjisa Üretim, Türkiye'nin bu hedefe doğru yolculuğunda en önemli yatırımlara imza atma kararlılığıyla art arda yeni projeleri hayata geçiriyor. Erciyes RES ile bu alandaki hedeflerimize daha da yaklaştık. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırma ve hem sektörümüze hem de toplumumuza bu konuda öncülük eden bir çizgide çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.
2045'TE "NET SIFIR"
Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl "Yenilenebilir enerjide yatırım yapmak stratejik önceliğimiz; önümüzdeki 5 yıl içerisinde Enerjisa Üretim olarak sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak üretim kapasitemizi 5 bin megavata çıkartacağız. Böylelikle yenilenebilir enerji payımızı yüzde 60'a yükseltmeyi hedefliyoruz. Erciyes RES ile toplam kurulu gücümüz 3 bin 672 megavata erişti. Türkiye'nin en büyük rotor çapına sahip 12 adet Nordex N163 türbinle hizmet verecek santralimiz hem verimlilik ve çevre dostu üretim hem de bölge ve ülke ekonomisine katkı yönünden önemli bir rol üstlenecek. Hibrit güneş yatırım hedefimizi ise önümüzdeki 3 yıl için minimum 150 MW olarak belirledik. Bu yatırımlarımızı Balıkesir, Bandırma, Tufanbeyli ve bugün devreye aldığımız Erciyes Santrallerimizde hayata geçirmeye başladık. 2032'de 'karbon nötr', 2045'te ise 'net sıfır' olma hedefiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına ve sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik projelere devam edeceğiz. Yeni yatırımlarımızı hep daha iyi bir geleceği ve çocuklarımızı düşünerek yapıyoruz, aynı zamanda tüm Türkiye'ye, hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.
STAJYERLİKTEN YATIRIM DİREKTÖRLÜĞÜNE
2007 yılında stajyer olarak girdiği Enerjisa Üretim'de Rüzgar Santraller Yatırım Direktörü olan Ezgi Deniz Katmer SABAH'a özel açıklamalarda bulundu: 15 senedir yenilenebilir enerji projelerinde çalışıyorum. Bu projeyi biz planlanandan iki ay daha erken bitirdik. Bir hayal kurduk gerçek oldu, şimdi daha büyük hayallerimiz var. Bana 10 sene önce eşim 'Bir kadın olarak yatırımların başına mı geçeceksin, buna inanıyor musun' diye sormuştu. Bugün bulunduğum pozisyon, birçok genç mühendis kadına ilham olabilmek açısından çok kritik. Bu projede 5 kadın mühendisimiz var, iş güvenliğinin başındaki mühendisimiz kadın. Hiçbir iş kazası yaşamadık. Bu işin gerçekten kadını erkeği yok. Gerçekten çalışan, değer yaratan her kadın her işi yapabilir. Farklı mühendislik ve yatırım fonksiyonlarında birçok kadınla birlikte çalıştık" dedi.