Yeşil enerjide önemli adım! Enlerin RES’i açıldı

75 BİN HANEYE ELEKTRİK VERECEK

Yaklaşık bin 800 rakımda, Türkiye'nin en büyük rotor çaplı ve en yüksek kanat uzunluğuna sahip 12 türbin kullanılarak hizmete açılan Kayseri RES'in yılda 221 gigavatsaat üretim yaparak bölgedeki 75 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması hedeflenirken, yılda 200 bin ton karbon salımının da önüne geçmesi bekleniyor.

TEK REÇETE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Kayseri RES'in açılış töreninde konuşan Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler "Gelecek nesillere temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek sunmanın tek reçetesi yenilenebilir enerji kaynaklarının maksimize edilmesidir. Dünya sürdürülebilirliğin ön planda olduğu yeni bir sayfa açtı. Bu çerçevede, Türkiye de 2053'te sıfır emisyon hedefi koydu. Doğru planlama ve iş birlikleriyle hedefi gerçekleştirecek güce ve birikime fazlasıyla sahibiz" dedi.

TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖNCÜ

Zaimler "Türkiye yenilenebilir enerjide öncü ve dünyada hatırı sayılır ülkelerden arasında yer alıyor. Türkiye'nin yeşil enerji konusunda atacağı adımlar ilerisi için büyük önem taşıyor. Enerjisa Üretim, Türkiye'nin bu hedefe doğru yolculuğunda en önemli yatırımlara imza atma kararlılığıyla art arda yeni projeleri hayata geçiriyor. Erciyes RES ile bu alandaki hedeflerimize daha da yaklaştık. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırma ve hem sektörümüze hem de toplumumuza bu konuda öncülük eden bir çizgide çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.