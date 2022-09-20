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Giriş Tarihi: 21.9.2022

YETEV’den sanatçı öğrencilere başarı bursu ve ihtiyaç desteği

YETEV’den sanatçı öğrencilere başarı bursu ve ihtiyaç desteği
YENİ Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencilere aylık başarı bursu ve ihtiyaç desteği verilecek. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okuldaki törende Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladı. Erdoğan, "Bu okuldaki çocuklarımızın kendi sanat müziğimizin, halk müziğimizin, Türk müziği dediğimiz müziğin eğitiminin olmasına, gençlerimizde karşılık bulmasına önem gösteriyoruz" dedi. Çocukluğunun bir döneminin okulun da içinde bulunduğu mahallede geçtiğini belirten Erdoğan, "Özellikle Roman vatandaşlarımızın yoğun olduğu, müzik yeteneğinin yüksek olduğu bir bölge." dedi. Güzel sanatlar liselerinde ve fakültelerinde Türk müziği eğitiminin alanının dar olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Bir ihmal edilmişlik dönemi yaşandı kendi müziğimize, kendi kültürümüze sahip çıkmayla ilgili ama şimdi güçlü bir irade var, hamdolsun hem sivil toplum tarafında hem milli eğitimimizde. Zaten vatandaşların da görmek istediği şey kendi değerlerimizin, kendi kültürümüzün yaşatılması."

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YETEV’den sanatçı öğrencilere başarı bursu ve ihtiyaç desteği
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