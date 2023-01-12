Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri YHT'den yarıyıl tatili için ek seferler
Giriş Tarihi: 12.1.2023 11:08 Son Güncelleme: 12.1.2023 11:11

YHT'den yarıyıl tatili için ek seferler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarıyıl tatili nedeniyle artan talebi karşılamak için Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin konulduğunu açıkladı.

DHA
YHT’den yarıyıl tatili için ek seferler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yarıyıl tatilinin 23 Ocak-3 Şubat'ta olacağı belirtildi. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nün, artan talepleri karşılamak için 21-22 Ocak, 3-4 Şubat'ta Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koyduğu belirtilen açıklamada, "İlave seferler Ankara-İstanbul için Ankara'dan 10.15' te, İstanbul'dan 17.10'da Ankara-Konya için ise Ankara' dan 10.30'da, Konya'dan ise 13.10'da hareket edecektir" denildi.



Toplam 16 ek seferin yapılacağı vurgulanan açıklamada, 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağı duyuruldu. Açıklamada, "Halen Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak 24 seferle günde ortalama 12 bin 500 yolcu, Ankara-Konya ve Ankara-Konya-Karaman arasında günde 14 seferde ortalama 5 bin 100 yolcu seyahat ediyor. Konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacaktır" denildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
YHT'den yarıyıl tatili için ek seferler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA