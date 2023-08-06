Yıl sonunda ihracat hedefi 34 milyar $

Türkiye otomotiv sektörü temmuzda yüzde 33.2 artışla 2.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı da yüzde 16 artışla 20.1 milyar dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen ay Otobüs-Minibüs-Midibüs, Binek otomobiller ve Çekiciler ihracatında önemli artışlar olurken, ülke bazında Fransa'ya üç haneli, Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkelere çift haneli büyümeler elde ettik. Yıl sonunda 34 milyar dolarlık ihracatla otomotivde tüm zamanların rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz."