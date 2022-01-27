Yılın en iyi sukuk ihracı ödülü Emlak Katılım’a

Sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere Türkiye ve dünyada örnekleri olmayan yeni sukuk (kira sertifikası) modellerini ülkemizde hayata geçiren Emlak Katılım, Islamic Finance News tarafından organize edilen IFN Awards 2021'de sektör bazında yılın en iyi sukuk ihracı ödülüne layık görüldü. Banka, bu ödülü Türkiye'nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracı ile kazanmayı başardı.

BAYRAKTAR: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ODAĞIMIZA ALIYORUZ

Sürdürülebilir yatırımları destekleyen, ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterleri göz önüne alan finansman modelleri oluşturduklarını söyleyen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, "İklim değişikliğinin neden olduğu yangın, sel, kuraklık gibi çevre felaketlerinin ekonomiler ve dolayısıyla finansal piyasalar üzerindeki tahrip edici etkisiyle mücadele etmek üzere yeşil/sürdürülebilir finansman araçlarının ülkemizde yasal mevzuatının oluşturularak geliştirilmesi ve bu kapsamda sektöre bir takım teşviklerin getirilmesi elzemdir. Bu bilinçle geliştirmiş olduğumuz yeşil sukuk yapısının hem bu amaca hizmet etmesi hem de katılım finans sisteminin özüne hitap eden ortaklık esaslı bir sukuk yapısı olması açısından örnek teşkil etmektedir. Söz konusu yeşil sukuk ihracımız ile yıllık bazda yaklaşık iki bin ton karbon emisyonu azaltımına katkı sağlamış olduk. Bu önemli sukuk modelinin IFN tarafından birincilik ödülüyle taçlandırılmasından dolayı da çok mutluyuz. Katılım finans prensiplerine uygun inovatif sermaye piyasası araçlarını sektöre sunmaya ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Katılım esaslı sermaye piyasalarının en önemli bileşenlerinden biri olan kira sertifikası ürününde edindiği tecrübeleri piyasaya sunarak sektörün gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamaya devam eden Emlak Katılım bu kapsamda 24 Aralık 2021 tarihinde, İstanbul'un küresel bir finans merkezine dönüşüm hedefine katkı sağlamak amacıyla planlanan İstanbul Finans Merkezi Projesini yürüten TVF İFM A.Ş. (İFM)'nin 600 milyon TL tutarlı ve 2 yıl vadeli Türkiye'nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası ihracına da aracılık etti.