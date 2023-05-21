Yılın tasarım inovasyon lansman adayları belli oldu

OTOMOTIV Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan "Türkiye'de Yılın Otomobili" finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından, ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu. Bu ketegoriler "Yılın Basın Lansmanı", "Yılın İnovatif Projesi" ve "Yılın Tasarımı" şeklinde sıralanıyor. Tüm kategorilerde otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek birinciler, 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek final gecesi ve ödül töreninde açıklanacak. Türkiye'de Yılın Otomobili seçimi ile birlikte diğer kategorilerde yarışacak adaylar şu şekilde;  Basın Lansmanı Adayları Alfa Romeo Tonale (İstanbul), BMW 3 Serisi ve X1 (Kaz Dağları), Dacia Jogger (Kars-Ardahan), Hyundai IONIQ 5 (İstanbul) Kia EV6 (Kıbrıs), Lexus RX (Urla), Nissan e-POWER (Sapanca), Opel Astra (Kıbrıs), Peugeot 308 (Göcek), Toyota Corolla Cross (Adana) ve Volvo C40 (İstanbul)  Tasarım Adayları Audi e-tron GT, DS4, Fiat 500e, Hyundai IONIQ 5, Kia EV6, Lexus RX, Mercedes SL, MG4, Peugeot 408 İnovasyon Adayları BMW 7 serisi- Arka koltuk video deneyimi, Lexus RX - Fren esnasındaki yığılmayı önleyen sistem, Mercedes EQE - Full ekran kokpit tasarımı, Peugeot 308 - i-toggle, Togg – Trumore uygulaması, Volvo C40 - Geri dönüşüm malzemelerden üretilen döşemeler.