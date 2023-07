Yenilenebilir enerjide hedef %60

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, halen yüzde 55'ler seviyesinde olan Türkiye'nin kurulu gücü içerisinde yenilenebilir enerjinin payını 65'lere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Rönesans Holding ile Fransız şirket Total Enerji arasında gerçekleştirilen ortaklık sözleşmesinin imza törenine katılan Bayraktar, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin megavat güneş, 1500 megavat rüzgâr ve toplam 5 bin megavat offshore (deniz üstü) rüzgâr yapmak zorundayız. Bu yenilenebilir kaynakları en kısa sürede devreye almak ve ekonomimize kazandırmak istiyoruz" dedi.Total Enerji'nin Rönesans Holding'le Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörüne yönelik gerçekleştireceği yatırıma ilişkin, "Burada oluşturulan birlikteliği bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Bu anlaşma ve yatırım hedefi, ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan güvenin açık göstergesi. Bakanlık olarak, bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için yatırımın her aşamasında, farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Ortaya konan hedef 1000 megavat. Devam edecek projelerle bu hedefin en kısa zamanda 5 bin megavat olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.Bayraktar, Türkiye'nin son 20 yılda yenilenebilir enerjide kaynaktan teknolojiye kadar büyük bir atılım yaptığını anımsatarak, Türkiye'nin dünyada 12'inci, Avrupa'da 5'inci sırada olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Körfez ziyaretinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok anlaşmaya imza atıldığını anımsatan Bayraktar, "Bu üç ülke ile önümüzdeki dönemde yenilenebilir başta olmak üzere enerjinin diğer alanlarında önemli iş birliklerine gideceğiz" diye konuştu.TOTAL Enerji'nin yüzde 50 hissesini satın aldığı 6 hidroelektrik santralı (HES) projesiyle 166 MW'lık kurulu güce sahip Rönesans Enerji, Türkiye'nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olmayı hedefliyor. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, "Total Enerji'nin bu alanda Türkiye'yi ana ülkelerden biri, Rönesans'ı da iş ortağı olarak seçmesi sadece bizim için değil, sektörümüz ve ülkemiz için çok değerli. Yaptığımız işbirliği kapsamında şirketin yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerde mühendislik hizmeti vereceğiz" diye konuştu. Uluslararası iş ortakları ile birlikte Türkiye'ye 7 milyar eurodan fazla yatırım yapan Rönesans Holding, farklı iş kollarına yapacağı yatırımlar ile 2028 itibarıyla Türkiye'de gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarının 10 milyar euroyu aşmasını hedefliyor.