Yüksek faiz değil üretim dönemi

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan kararıyla, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan
'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati
getirildi. Bakan Nebati, "Türkiye salgın sürecinde salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi haline geldi. Cumhurbaşkanımızın yıllardır hayalini kurduğu ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonuyla yeni bir yola girdik, en önemli öncelik yüksek faiz olmayacak" dedi. Bakan Nebati; yeni dönemin faiz değil yatırım ve istihdam dönemi olacağını vurguladı. TBMM Genel Kurulu
'nda yemin eden Bakan Nebati, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Lütfi Elvan, "Görev alanımıza giren her konuda en iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bana bu görevi layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. Bakan Nurettin Nebati
de, "Salgının en yoğun dönemini ekonomik olarak büyük bir başarıyla atlattık. Sürece başarıyla yön verdik. Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi oldu. Ekonomik olarak 'tam bağımsız bir Türkiye' dediğimiz bir yola girdik. Önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak. Yatırım ve ihracat artışını güçlendirmek, istihdamı artırarak ancak asla kulağını sokaktan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız" diye konuştu.
TEŞEKKÜR VE TEBRİK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, İletişim Bakanı Fahrettin Altun
, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
ve bakanlar mesajlarında görevden ayrılan Lütfi Elvan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken yeni bakana da başarılar diledi.