Yüksek teknolojimiz ile Türkiye Yüzyılı’na hazırız

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, telekomünikasyon sektörünün, bugün en değerli varlığımız hâline gelen veriyi iletme, koruma ve saklama görevi ile stratejik konumunu artırdığı dijital dönüşüm çağının cumhuriyetin 100. yılına denk gelmesinin, Türkiye için yeni ve çok önemli fırsatları da beraberinde getirdiğini söyledi.Önal, "180 yılı aşkın köklü tarihimiz boyunca en gelişmiş teknolojileri halkımızla buluşturduk. Bu öncülüğümüzü Türkiye Yüzyılı'nda da sürdürmekte kararlıyız. 'Çağa yön veren ülke' olmaya giden bu yolculuk içinde çağın gerektirdiği yenilikçi teknolojileri üreten ve dünyaya ihraç eden konumumuzla ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, Türkiye'yi yüzyılına hazırlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin en yüksek yatırım yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak altyapıdaki fiberleşme oranını her geçen gün artırdıklarının altını çizen Türk Telekom CEO'su Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: "2022 yılsonu itibarıyla fiber ağ uzunluğumuzu 400 bin kilometrenin üzerine, fiber hane halkı kapsamasını 31.4 milyona, Türkiye'nin fiber kapsamasını yüzde 94'lere getirdik. Türkiye yüzyılında bu oranı yüzde 100'e ulaştırma hedefimiz bulunuyor. Müşterilerimize 1.000 Mbps hız sağlamaya başladık. Bu alanda öncü yatırımlarımızın karşılığını görmek bizi mutlu ediyor."Türkiye'nin 5G ekosistemini kurma ve geliştirme çalışmalarının merkezinde yer aldıklarını ifade eden Önal, "Teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten ve ihraç eden ülke olmak için grup şirketlerimiz Argela ve Netsia ile birlikte 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynuyor, küresel işbirliklerimizle yerli ve küresel ekosistemin gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz" diye konuştu.Endüstri, tarım, oyun, sağlık, eğitim gibi alanlarda yerli ve millî teknoloji üretme vizyonu ile gerçekleştirdikleri 5G proje ve denemeleriyle çok sayıda ilke imza attıklarını hatırlatan Ümit Önal, "Ekosistemdeki yerli ve millî firmaların gelişimini hızlandırmak, ülkemizi teknoloji yarışında ileri taşımak ve Türkiye'den yeni dünya markaları çıkarmak için girişim sermayesi yatırım fonumuz TT Ventures ile girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.Bugünün güçlü Türkiye'sini daha da ileriye taşıyacak olan sanat ile teknoloji arasındaki bağı sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizen Önal, "Ana destekçisi olduğumuz AKM'de, sahip olduğumuz teknoloji deneyimini sanatın iyileştirici ve kapsayıcı ruhu ile harmanlayarak ziyaretçilere aktarmayı sürdürüyoruz. Yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz ve insanı merkeze alan yaklaşımımızla hayatı değerli kılan her teknolojinin arkasındayız. Türk Telekom olarak Türkiye yüzyılında da teknolojiyi faydaya dönüştüren yatırımlarımızla dijital dönüşümünü tamamlamış, her alanda kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden, 5G'ye ve getireceği fırsatlara kendini hazırlamış bir Türkiye için 'değerli hissettirmeye' devam edeceğiz" diye konuştu.