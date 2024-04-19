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Giriş Tarihi: 19.4.2024 11:11 Son Güncelleme: 19.4.2024 11:13

Yurt dışı borçlanmasında belge ibrazında e-Devlet kolaylığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini" e-Devlet'ten verebileceğini bildirdi.

AA
Yurt dışı borçlanmasında belge ibrazında e-Devlet kolaylığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılar hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz. Müracaatta bulunan vatandaşlarımız Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek."

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Yurt dışı borçlanmasında belge ibrazında e-Devlet kolaylığı
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