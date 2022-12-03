Yurt içindeki yatırımlarımız kesintisiz devam edecek

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nın altıncı yılı değerlendirmesi için bir grup basın mensubu ile sohbet toplantısında bir araya gelen Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, faaliyetleri ve yatırım kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Küresel ve yerel bazda ekonomilerde belirsizlikler olduğunu ifade eden Okyay, "Buna rağmen devam eden yatırımlarımız var. Bunları durdurmamız söz konusu değil. Ülke içindeki yatırımlarımız devam edecek. Temmuz ayında Çan'da bir açılışımız olacak. Dijital dönüşüm yatırımlarını asla bırakamayız. Başladığımız milli yerli projeler vardı, onlar devam edecek. Yurtdışında yatırıma bakıyoruz. Artık dünyada da sepeti de yumurtaları dağıtmak gerekiyor" diye konuştu. Grup olarak önceden daha ihracat odaklı olduklarını dile getiren Zeynep Bodur Okyay, "Şu anda kur çok geride kaldı. Dolayısıyla bazı sektörlerin sıkıntısı var. Bizim sektörde şu anda bir antidamping davası var, Avrupa Birliği'yle uğraşıyoruz. Dolayısıyla dışsal faktörler söz konusu" dedi.KALE Grubu'nun, hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, geride bıraktığı 5 yılda desteklediği sosyal girişimcilerle, ekosistemde 24.5 milyon TL'lik katma değer yarattı. Zeynep Bodur Okyay, ekosistemin sürdürülebilir büyümesine yatırım yaptıklarını belirtti.