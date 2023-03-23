Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 79 metreye yükseldi, 92 milyon metreküp su depolandı

Enerji üretimine yıl sonunda başlaması planlanıyor

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip barajda suyun yüksekliği 79 metreye ulaştı. 2 milyar 130 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda su seviyesi 167 metreye ulaştığında enerji üretimi başlayacak. Yıl sonu itibariyle enerji üretimine başlanması planlanıyor. Baraj, Türkiye'nin 5'inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı olan elektriği de üretebilecek.