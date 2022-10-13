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Haberler Ekonomi Haberleri Yüzde 12'lik artış! Tavuk eti üretimi yıllık bazda yükseldi
Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:26 Son Güncelleme: 13.10.2022 10:26

Yüzde 12'lik artış! Tavuk eti üretimi yıllık bazda yükseldi

AA
Yüzde 12’lik artış! Tavuk eti üretimi yıllık bazda yükseldi

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 215 bin 865 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 5,1 yükselişle 1 milyar 685 milyon adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ağustosta 215 bin 865 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,1, aylık bazda yüzde 14,4 arttı.

Türkiye'de ağustosta 1 milyar 684 milyon 858 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 5,1, aylık yüzde 7,5 artış kayıtlara geçti.

Ağustosta 121 milyon 95 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ağustos 2021'e kıyasla yüzde 11 arttı.

Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 15,7 artarak 5 bin 529 tona yükseldi.

Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 10,8, tavuk eti üretimi yüzde 11 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,2 artış kaydetti.

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Yüzde 12'lik artış! Tavuk eti üretimi yıllık bazda yükseldi
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