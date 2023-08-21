Yüzde 27 arttı! Yaş meyve sebze ihracatı 197,1 milyon dolara ulaştı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin temmuz ayındaki yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 197,1 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Aynı dönemde Doğu Akdeniz Bölgesi'nin yüzde 10 artışla 59,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Gürüz, Birlik olarak sektör ihracatına yüzde 30 düzeyinde destek verdiklerini belirtti.



"NARENCİYEDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARIMIZ HIZLANDI"



Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye'de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin küresel arenada pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik etkili çalışmaların yanı sıra ürünlerin kalitesini koruma ve artırmaya yönelik faaliyetlerinin de kesintisiz sürdüğünü kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, yaş meyve sebze ihracatında en önemli ürün grubu olan narenciyede yeni sezona hazırlandıklarını söyledi.



Birlik merkezinde düzenledikleri toplantıda Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, ilgili bürokratlar ve meslek kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiklerini, narenciye üretimi ile ihracatına yönelik sorunları değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Gürüz, narenciye ve sert çekirdekli meyvelere zarar veren Akdeniz meyve sineği ile etkin ve eş zamanlı mücadele edilmesi için seferber olduklarını vurguladı.



"MÜCADELENİN EŞ ZAMANLI VE TOPLU ŞEKİLDE YAPILMASI BAŞARIYA ULAŞMADA ÇOK ÖNEMLİ"



En tehlikeli ve zararlı türler sınıfında yer alan Akdeniz meyve sineğinin portakal, mandalina, limon, muz, nar, kayısı, elma, erik, kiraz gibi meyvelere, domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca 100'ün üzerinde farklı bitki türüne zarar verdiğini dile getiren Başkan Gürüz, önleyici tedbirlerin alınması, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin eş zamanlı ve toplu şekilde yapılmasının başarıya ulaşmada çok önemli olduğunu söyledi.

Bu zararlıya karşı bahçelerde, nakil araçlarında, işleme ve paketleme tesislerinde, satış noktalarında, çöp ve atık toplama alanlarında etkin mücadele yapılması gerektiğini belirten Gürüz, "İhracatçılar olarak bizler de paketleme ve işleme tesislerimizde bulaşık meyvenin ayıklanması, uygun şartlarda toplanması, toprağa gömülerek imha edilmesi konusunda gerekli tedbirleri uyguluyor, çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek için üreticilerimizle birlikte mücadeleye devam ediyoruz" dedi.



"TEMMUZ AYINDA EN ÇOK KİRAZ-VİŞNE, ŞEFTALİ VE KAYISI İHRAÇ ETTİK"



Türk yaş meyve sebze sektörünün temmuz ayında 192 bin 700 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini dile getiren Başkan Gürüz, en çok kiraz-vişne, şeftali ve kayısı ihraç ettiklerini bildirdi. Başkan Gürüz, "Temmuz ayındaki ihracatımızı ürün gruplarına göre incelediğimizde 94 milyon dolar değer ile kiraz-vişne birinci sırada yer aldı. Bunu 24,2 milyon dolar değer ile şeftali, 13,5 milyon dolar değer ile kayısı takip etti. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları portakal, karpuz, diğer meyveler ve limonda sağladık" diye konuştu.



"EN YÜKSEK DEĞERLERE ALMANYA, RUSYA VE HOLLANDA PAZARLARINDA ULAŞTIK"



Temmuz ayı yaş meyve sebze ihracatını ülkelere göre ele alan Başkan Gürüz, şunları söyledi:



"Yılın 7'nci ayında en yüksek değerlere ulaştığımız pazarlarda Almanya, Rusya ve Hollanda ilk üç sırada yer aldı. Almanya'ya 61,5 milyon dolarlık, Rusya'ya 53,4 milyon dolarlık, Hollanda'ya 8,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde ihracat hacminde anlamlı artışlar yakaladığımız ülkeler, İspanya, İtalya, Litvanya, Polonya, Letonya, Bosna-Hersek, Avusturya ve Birleşik Krallık oldu."



Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemindeki sektör ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 1 milyar 892 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.