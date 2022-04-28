Yüzen Venedik Costa Venezia İstanbul’da

BUGÜNE dek limanlarımıza yanaşan en büyük yolcu gemisi olan Costa Venezia, İstanbul'a geldi. Galataport'ta konaklayan 323 metre boyundaki, 5 bin 260 yolcu kapasiteli Costa Venezia'yı gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu anda gelen Galataport rezervasyonları çok çok önemli. Şu an 200'ü geçmiş rezervasyon var. 2024 yılı itibarıyla İstanbul'un yeni bir Port ihtiyacının olduğunu, düşünüyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız da çalışmalarını yapıyor" dedi. Ersoy, bu yıl için belirlenen 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefine sadık olduklarını söyledi. Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan da, "2022 sonuna kadar 250 gemiyi ve 750 bin yolcuyu ağırlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.