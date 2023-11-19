‘Zeytinyağındaki fiyat artışı kötü niyetli’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zeytinyağı fiyatını iki yada üç katına çıkaracak bir durumun olmadığını belirterek, "Fiyat artışı olduysa bu kötü niyetle yapılmıştır. Çok yakından takip ediyoruz" mesajı verdi.Konuk olduğu yayında zeytinyağı fiyatlarını değerlendiren Yumaklı, Türkiye'de geçen yıl mevcutta ihtiyacın iki katı kadar üretim yapıldığını söyledi.Zeytinyağı tüketiminin maksimum 180 bin ton olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye'de raflarda gördüğümüz ürünün fiyatında değişiklik olmadı. Çok küçük artışlar görülebilir. Hiçbir zaman için 100 liralık ürün 300 lira olmadı. Olması gerekenin üzerinde fiyatlamalara izin vermeyeceğiz. Yakından kontrol edeceğiz, hiç kimseye hak etmediği geliri elde etmesine sağlayan imkânı vermeyeceğiz" diye konuştu.Su Verimliliği Seferberliği'nin ayrıntılarını anlatan Yumaklı, "BM, son 5 yılı 170 yılın en sıcak dönemi ilan etti. Ülkeler bununla ilgili tedbirleri almak durumunda. Biz de stratejimizi, eylem planımızı hazırladık. Vatandaşlarımızın bu konuda farkındalığını oluşturmamız gerekiyor. Bunu toplumsal bir mutabakatla yaparsak su krizini düşürebiliriz" dedi.Bakanlığın su konusundaki eylemleri planlayıp değerlendirecek bir Ulusal Su Kurulu kurduğunu duyuran Yumaklı, çok yakında Ulusal Su Çalıştayı düzenleneceğini söyledi.Tarım sektöründen birilerinin çıkmasının temel sebebinin sürdürülebilirliğin sağlanamaması ve girdi fiyatları olduğunu ifade eden Yumaklı, "Gübre, mazot, tohum ve ilaç destekleriyle ilgili çok yoğun çalışmamız var. Girdi maliyetlerini düşürebiliriz, düşüremezsek destekleriz" açıklaması yaptı. Tarımsal alanda planlı üretime geçileceğine değinen Yumaklı, bakanlığın planlamadığı bölgede çok su tüketen bir ürünü üretmek için ısrar eden çiftçinin desteklenmeyeceğini belirtti.