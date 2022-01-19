Zincir marketlerin ’Kartel’ oyunu! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: Beraber hareket etmemiz gerekiyor...

GEREKÇELİ KARARDA FİYAT GRAFİKLERİNE DE YER VERİLDİ

Gerekçeli kararda, A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK tarafından 1, 2 ve 5 litre özel markalı ayçiçek yağı ürünlerine ilişkin olarak 1 Ocak 2018-15 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan günlük etiket fiyatı grafiklerine yer de yer verildi. Grafikte, gözlem döneminin önemli bir kısmında günlük etiket fiyatlarının teşebbüslerin tamamı bakımından bire bir aynı seyretmesi nedeniyle grafiklerde farklı teşebbüslere ilişkin fiyat çizgilerinin büyük ölçüde birbirlerinden ayırt edilemedikleri tespit edildi.

Karara göre, market zincirlerinin, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu ve çocuk bezi çeşitlerinde de belli tarihlerde fiyat geçişleri yaptıkları, ve bu ürünlerdeki fiyat geçişlerinin büyük ölçüde aynı olduğu belirlendi.

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