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Giriş Tarihi: 16.8.2023

Ziraat 600 milyon $’lık dış finansman sağladı

Ziraat 600 milyon $’lık dış finansman sağladı
ZİRAAT Bankası uzun vadeli borçlanma olanaklarının artırılması, dış finansmanın sürdürülebilirliği ve kaynak yapısının çeşitlendirilmesi stratejileri kapsamında 600 milyon dolarlık dış finansman kaynağı sağladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bankamız bu defa, uluslararası alanda yüksek kredibilitesi ve son dönemde uygulanmaya başlanan yeni para ve maliye politikalarının ülkemize ve Türk bankacılık sektörüne olumlu katkılarıyla, uluslararası nitelikte, saygınlığı yüksek bir yatırım bankası ile gerçekleştirdiği işlemle 5 yıl vadeli, toplam 600 milyon dolar tutarında yeni bir kaynak sağlanmıştır" denildi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Her zaman önceliğimiz olan ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına destek sağlanması amacıyla, çeşitlendirilmiş dış finansmana yönelik stratejilerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Söz konusu işlemin tarafı olan yatırımcımıza iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
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Ziraat 600 milyon $’lık dış finansman sağladı
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