Ziraat Bankası aktifte 2 trilyon lirayı geçti

Türkiye'de aktif büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçen ilk banka olan Ziraat Bankası, yeni bir eşiği daha geride bıraktı. Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 51 artarak 2 trilyon 74 milyar liraya ulaştı. Bankanın nakdi kredileri yüzde 45 artarak 1.1 trilyon lira olurken, gayrinakdi kredilerle birlikte toplam krediler 1.5 trilyon lira seviyesine çıktı. mevduatı da yüzde 62'lik büyüme ile 1 trilyon 536 milyar lira olarak gerçekleşti.2021 sonunda 97.1 milyar TL olan öz kaynaklar da 167.6 milyara çıktı.İlk dokuz ayda banka kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak 501 binin üzerinde müşteriye 121.9 milyar TL kredi kullandırılırken, portföye 69 binin üzerinde yeni müşteri kazandırıldı. Banka kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 175.2 milyar TL'ye ulaşırken, kredili müşteri sayısı 755 bini aştı. Ziraat Bankası'nın tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamı dokuz ayda 177.2 milyar TL'ye, kredili müşteri sayısı 833 binin üzerine ulaştı. Üçüncü çeyrek sonunda, tarım sektöründe faaliyet gösteren 379 bine yakın üretici ve firmaya 101.3 milyar TL tutarında sübvansiyonlu (faiz indirimli) kredi kullandırıldı.Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Faaliyet Raporu'nda yer alan mesajında, "Küresel ölçekteki zorlu ortamda kaynakların etkin şekilde kullanımını öncelikli olarak ele alan ekonomi yönetimimizin aldığı kararlar doğrultusunda, uygulanan selektif kredi politikası ile bankalar olarak ihracat, istihdam, imalat, tarım ve enerji gibi ülkemiz için stratejik önemde olan alanları desteklemeye daha fazla odaklanmış durumdayız" dedi. Çakar, bankanın nakdi kredilerinin yüzde 70'inin TL cinsinden oluştuğunu ayrıca nakdi kredilerin yüzde 81'inin reel sektöre kullandırıldığını ifade etti.Şubelerini müşteri memnuniyeti çerçevesinde yenileyip geliştirirken dijitalleşmeye daha fazla odaklandıklarını kaydeden Çakar, "Aktif dijital bankacılık müşteri sayımız 19 milyona ulaşmış olup finansal işlemlerin dijital kanallar üzerinden gerçekleşme oranı yüzde 93'ün üzerinde. Bu alanda yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki geniş hizmet ağı, ürün çeşitliliği, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.