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Giriş Tarihi: 15.12.2023 12:08 Son Güncelleme: 15.12.2023 12:08

Ziraat Bankası Deutsche Bank arasında kredi ve fonlama anlaşması imzalandı

Ziraat Bankası, yüksek tutarlı yurt dışı finansman işlemi ile ihracata ve ekonomiye desteğini sürdürüyor.

AA
Ziraat Bankası Deutsche Bank arasında kredi ve fonlama anlaşması imzalandı

Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1,75 milyar avroluk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzalandı.

Açıklamada, ülke ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler ile son dönemde iyileşen yatırımcı algısı ve finansman koşulları çerçevesinde yapılan anlaşmadan sağlanacak fonlama ile bankanın başta ihracatçılar olmak üzere ülkenin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere, sorumlu, etkin ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı doğrultusunda katkı sağlamaya devam edeceği belirtilerek, "Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız benzer adımlarla uluslararası paydaşlarımızla yakın işbirliğimizi ve başta ihracatçılarımız olmak üzere ekonomimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Ziraat Bankası Deutsche Bank arasında kredi ve fonlama anlaşması imzalandı
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