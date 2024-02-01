Ziraat Bankası’ndan ihracata destek paketi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden olan ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı. "İhracata Tam Destek Kredi Paketi" kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 150 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.Birlik üyesi firmalar, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Rotatif kredi seçeneğinde vade 12 ay olup, limit dahilinde asgari her kullandırım tutarı ve doğan ihracat taahhüt tutarı kadar ihracat bedellerinin Zaraat Bankası'na yönlendirilmesi durumunda toplam vade 36 ayı aşmayacak şekilde azami 2 kez yenilenebilecek. Taksitli kredi seçeneğinde ise vade süresi azami 24 ay olarak uygulanacak. Paket kapsamında KGF teminatı ile yalnızca taksitli krediler kullandırılabilecek.Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "28 Ağustos 2023 tarihinde aralarında bankamızın da yer aldığı "Vade(Siz) İhracat kredi paketi" protokolü ile sadece Ziraat Bankası olarak 4.000'den fazla ihracatçı firmamıza 1 milyar doların üzerinde finansman desteği sağladık. Bu kredi paketimiz ile ihracatçılarımızın dünya ile rekabetini kolaylaştırmakla beraber, ülkemizin; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile başladıklarını hatırlatarak, "Bütün bu hedeflerimize ulaşabilmemiz için firmalarımızın uygun koşullarda finansmana erişebilmeleri hayati önem taşıyor. Ziraat Bankası ile ihracatçılarımız için yine çok anlamlı bir finansman paketine imza atıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.