Ziraat bölgesinin en önemli global markalarından

İstanbul Okan Üniversitesi'nin Türkiye'de ilk kez başlattığı Girişimcilik Dersi'ne Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar konuk oldu. Çakar, gençlere eğitim ve iş hayatından anılar anlatarak tavsiyelerde bulundu. "Emeğe, çalışkanlığa, azme inanırım. Ben buradayım deyin, fark yaratın" diyen Çakar, "Gençlerimize fırsat verildiğinde ne muhteşem işler yapabileceklerine çok kez şahit oldum" sözleriyle gençlere umut aşıladı. 29 yıldır Ziraat Bankası'nda çalışan Çakar, Ziraat Bankası'nın 160 yıllık tecrübesi ve 140 milyar dolarlık aktif büyüklüğü ile bu coğrafyanın en önemli global markalarından biri olduğunun altını çizdi. Ziraat Finans Grubu'nda 35 bin personel bulunduğunu belirten Çakar, yönetim ilkelerinde; kuruma sadakatin, adaletli karar vermenin, bilgili olmanın, kendini sürekli yenilemenin ve karar alma cesaretinin önemli olduğuna inandığını belirtti. Öğrencilere, kariyerinin her döneminde çok çalıştığını söyleyen Çakar "Çalışmak işin esasıdır. Çok çalışmadan hiçbir şey kazanamazsınız" öğüdünde bulundu.